QIAGEN-Aktie nachbörslich tiefer: Bessere Prognose für 2022

Heute im Fokus

DAX beendet Handel in Grün -- Dow schließt freundlich -- BioNTech mit Gewinn- und Umsatzeinbruch -- CTS Eventim mit sattem Umsatzplus -- Meta, Pfeiffer Vacuum, Apple, Deutsche Bank im Fokus

QIAGEN hebt Ausblick für 2022 an. Bundesregierung wird Veräußerung der Elmos-Chipfertigung nach China wohl untersagen. Ballard Power mit rückläufigem Quartalsumsatz. Neuer Twitter-Chef Elon Musk mit Drohung an Ex-Werbekunden - einige Mitarbeiter werden zurückgeholt. Palantir kann Erlöse deutlich steigern. Airbnb und Co. sollen mehr Daten mit Behörden teilen.