QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Freitagmittag Tendenz

So entwickelt sich QIAGEN

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 43,63 EUR.

Mit einem Kurs von 43,63 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 43,71 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,47 EUR. Bei 43,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 38.409 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 8,54 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 21,53 Prozent sinken.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 483,46 Mio. USD im Vergleich zu 458,80 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,35 USD fest.

