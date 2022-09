Nach US-Arbeitsmarktbericht: DAX von positiven Wall Street-Vorgaben kräftiger angetrieben

Beim DAX waren bereits zum Start Aufschläge in Höhe von 1,09 Prozent auf 12.768,44 Punkte auszumachen. Derzeit beträgt das Plus 1,1 Prozent auf 12.895,51 Zähler.

Anleger haben ungeachtet der erwarteten Kursgewinne am Freitag das Jahrestief bei 12.391 Einheiten im Blick, dem der Index am Vortag bereits mit etwas über 12.600 Zählern näher gekommen war.

US-Arbeitsmarktdaten sorgen für stärkere Aufwärtsbewegung

Wie das US-Arbeitsministerium in Washington am Freitagnachmittag mitteilte, wurden in den USA im August 315.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Erwartet wurden 295.000, nach 528.000 im Juli. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 107.000 Stellen nach unten revidiert. Verantwortlich war vor allem die deutliche Abwärtsrevision der Juni-Daten.

In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt und die Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel.

Die Arbeitslosenquote lag dagegen mit 3,7 Prozent über den Erwartungen (3,5 Prozent). Im Vormonat lag der Wert bei 3,5 Prozent. Die Stundenlöhne sind mit 0,3 Prozent weniger gestiegen als prognostiziert. Expertenschätzungen lagen bei einem Lohnwachstum von 0,4 Prozent.

Nach der Veröffentlichung der Daten ziehen auch die Futures auf Dow Jones und NASDAQ Composite kräftig an.

