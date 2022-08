Negativer Wochenstart an Frankfurter Börse: DAX beendet Handel deutlich unter 13.000-Punkte-Marke

Mit dem DAX ging es am Montag abermals abwärts. Das Aktienbarometer eröffnete 1,03 Prozent tiefer bei 12.838,42 Zählern, blieb im Anschluss schwach und verlor damit die 13.000er-Marke mehr aus den Augen. Letztlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 0,61 Prozent im Minus bei 12.892,99 Punkten.

Die Einstimmung von Fed-Chef Jerome Powell auf eine längere Periode der geldpolitischen Straffung hatte die Anleger bereits am Freitag verschreckt. Der DAX war um 2,3 Prozent auf 12.971,47 Punkte gefallen.

Zinsen im Blick

Am Montag schauten Anleger auf Aussagen aus einer Diskussionsrunde mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei einem Branchentreffen in Barcelona. Dieser sprach sich für eine deutliche Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September aus. Beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die EZB müsse ihre Zinsen auf ein neutrales Niveau anheben, was bis Jahresende geschafft sein könne, wenn die EZB ihre Zinsen im September "signifikant" erhöhe.

Explodierende Gaspreise

Weiter im Fokus blieben auch die explodierenden Gaspreise. Der russische Exporteur GAZPROM will die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage unterbrechen. Das nährte Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden.

Redaktion finanzen.net / Reuters / Dow Jones

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com