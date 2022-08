Asiens Börsen verlustreich -- Bayer will Tests mit Asundexian weiter ausbauen -- GAZPROM Germania könnte offenbar verstaatlicht werden -- Meta im Fokus

Die Sorgen rund um die Themen Inflation , Leitzinsen und Gasnotstand dürften an den europäischen Börsen auch in der neuen Woche die Richtung vorgeben. Angesichts sehr schwacher Vorgaben aus den USA und Asien dürfte diese am Montag zunächst "abwärts" lauten.

Zum Start in die neue Woche geben die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte nach.

In Tokio sackt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 2,54 Prozent auf 27.914 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit lediglich 0,12 Prozent tiefer bei 3.232 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,55 Prozent auf 20.058 Zähler nach.

Der schwache Handelsschluss an den US-Börsen am Freitag gibt in Asien die Richtung für den ersten Handelstag der neuen Woche vor. Experten der Commerzbank sprachen laut dpa-AFX gar schon von einem "brutalen Ausverkauf" an einigen asiatischen Börsen. Falkenhafte Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole hatten dort für Verkäufe gesorgt und wirken nun auch in Asien nach. Der Chef der US-Notenbank will die Inflation selbst um den Preis einer Rezession bekämpfen.

In China sind die Gewinne der Industrie aufgrund pandemie- und wetterbedingter Produktionsausfälle zurückgegangen. Das weckt jedoch Hoffnungen auf weitere Stützungsmaßnahmen durch die chinesische Notenbank.