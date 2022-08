Nach Powell-Rede: Sorgen um großen EZB-Zinsschritt lassen DAX unter wichtige Marke fallen

Der DAX schloss den Freitagshandel um 2,26 Prozent tiefer bei 12.971,47 Punkten und damit unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Zählern. Händler verwiesen auf Medienberichte, dass einige Ratsmitglieder der EZB einen Zinsschritt im kommenden Monat um 0,75 Prozentpunkte befürworteten. Bislang war man von einer Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozent ausgegangen.

Am Nachmittag hatte sich der Leitindex zunächst von den Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell rasch wieder erholt. Dieser hatte sich auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole gegen eine verfrühte Lockerung der Geldpolitik in den USA ausgesprochen und damit die Börsen auf einen langwierigen Kampf gegen die extrem hohe Inflation eingestimmt. Das aber hatte die Börse in Frankfurt aber zunächst nur kurzzeitig stärker belastet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com