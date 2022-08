Notenbankertreffen im Fokus: Asiatische Börsen stärker -- Lufthansa-Streiks ab sofort möglich -- VW, BMW, Mercedes im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

Der DAX ging höher in die Sitzung und blieb zunächst auf grünem Terrain, ehe er am späten Vormittag an seinen Schlusskurs vom Vortag zurückfiel. Im Verlauf konnte er erneut in die Gewinnzone vordringen und beendete die Sitzung 0,39 Prozent stärker bei 13.271,96 Punkten. Der TecDAX startete knapp fester und konnte seine Gewinne im Verlauf noch auf bis zuletzt 0,75 Prozent und einen Punktestand von 3.057,78 ausbauen.

Marktteilnehmer warteten auf Impulse von der mehrtägigen US-Notenbankerkonferenz in Jackson Hole. Besonderer Fokus liegt auf einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag ansteht. "Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren", so Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda laut der Deutschen Presse-Agentur. "Das mag einen Teil der Nervosität nähren."

Hierzulande stand außerdem der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex auf der Agenda. Die Stimmung in den Führungsetagen fiel im August weniger stark als von den Experten erwartet.

