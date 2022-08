Das Wichtigste zum Wochenschluss an der Börse

Der DAX bewegt sich am Freitag vorbörslich in der Gewinnzone

2. Börsen in Fernost stärker

In Tokio steigt der Nikkei um 0,63 Prozent auf 28.658,37 Zähler. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite um 0,06 Prozent fester bei 3.248,26 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 20.083,99 Indexpunkte (7:16 Uhr MESZ).

3. Lufthansa-Aktie: Einigung mit Cockpit gescheitert - Streiks ab sofort möglich

Eine Einigung der Lufthansa mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ist gescheitert. Zur Nachricht

4. VW-, BMW- & Mercedes-Aktie: Autohersteller müssen laut Studie mit sinkenden Margen rechnen

Trotz hoher Umsätze müssen sich Autohersteller der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zufolge künftig auf ein schwierigeres Geschäftsumfeld einstellen. Zur Nachricht

5. Amazon- und Netflix-Aktien: Verbraucherzentralen warnen vor höheren Abokosten bei Streamingdiensten

Die Verbraucherzentralen haben vor einer möglichen Verteuerung von Streamingdiensten und anderen Angeboten von Online-Inhalten gewarnt. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie: Airbus sucht für Hochlauf der Fertigung neue Mitarbeiter

Der Flugzeugbauer Airbus sucht für den geplanten Hochlauf der Fertigung allein bis Mitte 2023 mehr als 1.000 neue Mitarbeiter. Zur Nachricht

7. Nach Flugstopp von US-Airlines in China: USA streicht Flüge von chinesischen Fluganbietern

Die USA streicht infolge eines Streits wegen Sanktionen gegen US-Fluggesellschaften etliche Flüge nach China. Zur Nachricht

8. ZEAL Network-Aktie: Berenberg hält an Kaufempfehlung für ZEAL Network fest

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ZEAL Network nach Halbjahreszahlen und Bestätigung des Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. Im frühen Freitagshandel kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,02 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 93,20 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9965 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

