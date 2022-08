Lufthansa-Aktie: Einigung mit Cockpit gescheitert - Streiks ab sofort möglich

Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind die juristischen und organisatorischen Vorbereitungen für Streikmaßnahmen gestartet worden. Die VC sei aber weiterhin erreichbar.

Bereits am vergangenen Freitag waren die Tarifparteien nach viertägigen Gesprächen über die Rahmenbedingungen zur Fortsetzung von Verhandlungen ohne Einigung auseinandergegangen. "Trotz intensiver Gespräche unserer Tarifkommission mit dem Arbeitgeber ließ sich kein Ergebnis über eine erfolgsversprechende Fortführung der Verhandlungen herbeiführen", sagte Pressesprecher Matthias Baier.

Am Donnerstagvormittag habe die Lufthansa ein geändertes Angebot vorgelegt, was zwar als Schritt in die richtige Richtung, aber nicht als ausreichend bewertet worden sei.

DJG/mgo/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Cray Photo / Shutterstock.com