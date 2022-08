Bei Celestia sollen Online-Communitys ihre eigene Blockchain gestalten können

• Das Erstellen einer Blockchain soll so einfach werden wie der Abschluss von Smart Contracts• Dafür hat Celestia die erste modulare Blockchain überhaupt gebaut• Die Celestia-Module sollen außerdem das Blockchain-Trilemma lösen

Wer ein Krypto-Projekt startet und nicht die Mittel zur Erstellung einer eigenen Blockchain hat, kann auf Ethereum, Solana & Co. zurückgreifen. Die Gründer des 2021 ins Leben gerufenen Startups Celestia finden, junge Blockchain-Unternehmen und -Communitys sind dabei zu sehr durch die von der Blockchain vorgegebenen Rahmenbedingungen eingeschränkt und sollten ihre Projekte freier gestalten können: "Eines der Ziele von Celestia ist, den Start einer Blockchain so einfach zu machen wie den eines Smart Contracts", erklärt Celestia-Co-Founder und -CTO Ismail Khoffi bei der Korean Blockchain Week 2022 gegenüber Cointelegraph.

Die Basis-Blockchain Celestia habe man modular aufgebaut, sodass Entwickler und Communitys verschiedene Ebenen nach Wunsch entkoppeln und auslagern können, um sie individuell zu gestalten - und gleichzeitig die Sicherheit von Celestia behalten. Man habe sozusagen eine abgespeckte Layer-1-Blockchain mit einer Infrastruktur für die simple Erstellung von Layer-2-Rollups oder Blockchains erstellt. Vergleichbar sei das Konzept des ersten modularen Blockchain-Netzwerks überhaupt mit Amazon Web Services.

"Auf Celestia gibt es keine Ausführung über den Base Layer, sie ist also komplett auf einen anderen Layer ausgelagert", erklärt Khoffi. Und auf seiner Website schreibt das Startup: "Celestia ist eine minimale Blockchain, die Transaktionen nur delegiert und veröffentlicht, aber nicht ausführt."

