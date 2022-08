Varta-Aktie in Rot: DZ Bank streicht Kursziel zusammen

Die Einstufung für das Varta -Papier hat die DZ Bank auf "Halten" belassen. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sei schlechter als vom Batteriehersteller prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sowie die reduzierten Jahresziele dürften den Aktienkurs kurz- und mittelfristig belasten. Zudem erscheine die Umsatzprojektion zunehmend ambitioniert. Via XETRA notiert die Varta-Aktie zeitweise 1,75 Prozent auf 70,72 Euro tiefer.

