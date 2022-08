Für "The Gray Man" kooperiert Netflix mit dem Metaverse Decentraland

• Netflix baut im Metaverse Decentraland Szene aus dem Film "The Gray Man" nach• Nutzerinnen und Nutzer können Szene als Mission Spielen und "Wearables" gewinnen• Netflix ist nicht das erste Unternehmen mit einer Metaverse-Präsenz

Netflix kooperiert mit Decentraland für "The Gray Man"-Promo

Wie die Website The Crypto News berichtet, hat Netflix im Metaverse Decentraland eine Landschaft aus dem Film "The Gray Man" nachgebaut. Bei der Nachbildung soll es sich um ein Labyrinth handeln, dass die Nutzerinnen und Nutzer in der virtuellen Welt als eine Art Spiel selbst interaktiv erkunden können. Vor dem Betreten des Irrgartens höre man die Originalmusik des Films sowie eine Anleitung von Ryan Gosling, dem Protagonisten von "The Gray Man". Der Grund, weshalb man im Metaverse auf ein Labyrinth des Netflix-Films trifft, ist eine Zusammenarbeit von Netflix Latin America und Decentraland. Diese dient vor allem Werbezwecken. Wie der Art Director der Decentraland Foundation, Martin Shibuya, gegenüber The Crypto News erklärt, beabsichtige man mit der Nachbildung einer tatsächlichen Filmszene nicht nur Fans des Streifen anzuziehen, sondern plane auch, Nutzerinnen und Nutzer, die zufällig in Decentraland sind, für "The Gray Man" zu begeistern. Diese würden das Labyrinth entdecken und spielen, was sie womöglich dazu verleite, den Film zu schauen. Demnach können sowohl Netflix als auch Decentraland von den "Kunden" des jeweils anderen profitieren.

The Gray Man: Metaverse Mission

Das im Metaverse errichtete Labyrinth und das damit verbundene Erlebnis werden als "The Gray Man: Metaverse Mission" angepriesen. Es ist eine Art Spiel oder Herausforderung, das im Stile des Netflix-Spionage-Thrillers gestaltet sein soll. "Um der beste Agent der Welt zu sein, muss man der beste Agent im Metaverse sein", mit diesen Worten beschreibt Decentraland die Mission. Wer im Labyrinth am schnellsten den Brunnen findet und einen USB-Stick mit geheimen Informationen sicherstellt, kann sogenannte "Wearables" für seinen Avatar gewinnen. Bei den Wearables handle es sich um charakteristische Looks der drei Hauptagenten: Diese seien Sierra Six’s Jacke, Lloyds Schnurrbart und Poloshirt sowie Mirandas Blazer und Bob. Um den Brunnen zu finden, werde in Form eines Quiz oder Tests das filmspezifische Wissen der Nutzerinnen und Nutzer auf die Probe gestellt. Diejenigen mit dem größten Wissen, kommen demzufolge am schnellsten durch das Labyrinth.

Immer mehr Marken betreten das Metaverse

Netflix ist mit seinem Auftritt im Metaverse für die "Förderung eines Produkts" nicht das erste Unternehmen. Mittlerweile gebe es laut Ledger Insights bei Marken einen regelrechten Trend, im Metaverse über neue Wege mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. Das Ziel dabei sei, neue Einnahmequellen zu erschließen und die Verbraucherbindung zu erhöhen. Weitere Unternehmen mit einer bereits bestehenden Metaverse-Präsenz seien unter anderem die Banken JPMorgan und Fidelity. Diese sollen in der Vergangenheit virtuelles Eigentum in Decentraland erworben haben. Auch HSBC sei schon zum digitalen Grundbesitzer avanciert. Anders als seine Konkurrenten habe HSBC sich allerdings nicht für Decentraland, sondern für The Sandbox entschieden. Neben den Banken haben ebenfalls Modemarken den Einzug ins Metaverse gefunden. So waren unter anderem Forever 21 und Dolce & Gabbana laut Ledger Insights Teil der "Metaverse Fashion Week 2022" von Decentraland. Darüber hinaus habe in Decentraland eine Pride-Parade stattgefunden, bei der MasterCard der Hauptsponsor war. Wie zu erkennen ist, wird es für Unternehmen heutzutage immer wichtiger ihren Kundinnen und Kunden auch in der virtuellen Welt zu begegnen.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

