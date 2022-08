10 wichtige Fakten zur Börse am Montag

Der DAX dürfte zum Wochenauftakt weiter von der von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neu angefachten Zinsangst belastet werden. In vorbörslichen Indikationen sackt der deutsche Leitindex um 1,44 Prozent auf 12.785 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost in Rot

Zum Start in die neue Woche geben die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte nach. In Tokio sackt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 2,54 Prozent auf 27.914 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit lediglich 0,12 Prozent tiefer bei 3.232 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,55 Prozent auf 20.058 Zähler nach.

3. Bayer-Aktie: Bayer will Tests mit Hoffnungsträger Asundexian weiter ausbauen

Bayer will seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen. Zur Nachricht

4. GAZPROM-Aktie: GAZPROM Germania könnte offenbar verstaatlicht werden

Die frühere deutsche Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns GAZPROM könnte laut einem Zeitungsbericht bald verstaatlicht werden. Zur Nachricht

5. EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau: EZB wird nicht um Leitzinserhöhung im September herumkommen

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat sich für eine deutliche Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September ausgesprochen. Zur Nachricht

6. Hapag-Lloyd-Chef rechnet mit Normalisierung der Lieferketten

Der Chef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, sieht klare Anzeichen für eine Normalisierung der angespannten Lieferketten. Zur Nachricht

7. "Zielspieler" Modeste für Borussia Dortmund neue Erfahrung

Für einen Typen wie Anthony Modeste braucht auch der deutsche Vizemeister etwas Zeit. Zur Nachricht

8. S&P passt Ausblick für Österreich an - von "Positive" auf "Stable"

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat den Ausblick für das österreichische Rating auf "Stable" von "Positive" gesenkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,00 auf 94,06 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,05 auf 100,06 Dollar anzog.

10. Euro fällt wieder unter Parität

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 0,9915 US-Dollar. Sie notierte damit wieder unter Parität, war also wie schon in der vergangenen Woche weniger als einen Dollar wert. Ein ähnlich niedriges Niveau hatte der Euro vor etwa zwanzig Jahren markiert.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, alphaspirit / Shutterstock.com