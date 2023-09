Roter Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX leidet unter Zins-Ängsten und China-Sorgen

DAX-Marktbericht

Nach der schwachen Vorwoche geht es beim DAX auch am Montag weiter abwärts.

Der DAX gab zur Eröffnung um 0,28 Prozent auf 15.513,32 Punkte nach, konnte seine Verluste dann zwischenzeitlich zunächst abbauen und sich an die Nulllinie herantasten. Nun geht es jedoch erneut abwärts - und zwar eindeutiger als am Morgen: Das Börsenbarometer hält sich zeitweise nur noch knapp über der runden Marke von 15.400 Punkten.

Technisch wirkt der DAX mit dem Fall unter die wichtige 200-Tagelinie bei 15.550 Punkten angeschlagen. "Ein Rutsch darunter käme einer markttechnischen Eskalation gleich. Neue Nervosität und weitere Kursverluste wären nicht auszuschließen", heißt es bei CMC. Allerdings muss der Ausbruch erst noch bestätigt werden.

Trübe Wirtschaftsaussichten

"Die Aussichten für die Wirtschaft sind alles andere als rosig, womit auch die Fantasie für steigende Unternehmensgewinne zunehmend schwindet", ordnete Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets das aktuelle Geschehen ein. Steigende Energiekosten belasteten das produzierende Gewerbe, steigende Zinsen vor allem den Immobilien-, dadurch aber auch irgendwann zwangsläufig den Finanzsektor.

Marktbeobachter Andreas Lipkow ergänzte: "Derzeit zeichnet sich weder Dynamik aus der chinesischen Konjunktur noch aus der in den USA ab." Die europäische Wirtschaft sei hochgradig exportabhängig und daher dürfte die neue Handelswoche kaum positive Wirtschaftsnachrichten parat halten.

Neue Schlagzeilen um Immobilien-Riesen Evergrande

Zudem geselle sich die finanzielle Krise des chinesischen Immobilienriesen Evergrande als Belastungsfaktor erneut hinzu. Dieser hatte mitgeteilt, er könne wegen einer anhaltenden staatlichen Untersuchung keine neuen Kredite aufnehmen. Dies schürte Ängste vor weitergehenden Maßnahmen der Pekinger Regierung gegen den Sektor, der ohnehin schon mit einer Schuldenkrise kämpft.

ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus

Bei den Konjunkturdaten liegt der Fokus zum Wochenbeginn vor allem auf dem ifo-Geschäftsklimaindex für September. Dieser hat sich weniger als erwartet eingetrübt. So sank der ifo-Geschäftsklimaindex auf 85,7 Punkte (August revidiert: 85,8). Volkswirte hatten einen Rückgang auf 85,0 prognostiziert. Es war allerdings der fünfte Rückgang in Folge. Bankvolkswirte kommentierten die Entwicklung dann auch eher pessimistisch. "Die aktuelle Misere der deutschen Wirtschaft hält an", sagte Jörg Zeuner, Chefökonom der Fondsgesellschaft Union Investment. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle", kommentierten die ifo-Konjunkturforscher selbst das Ergebnis.

Auch für das laufende Gesamtjahr rechnen viele Fachleute mit einem Schrumpfen von Europas größter Volkswirtschaft. "Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im dritten Quartal gesunken sein", sagte ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den Sommer. "Die Industrie kämpft mit sinkenden Aufträgen aus dem In- und Ausland, die weltweit gestiegenen Zinsen zeigen ihre Wirkung." Dies dämpfe die Nachfrage nach deutschen Waren.

Geldpolitische Signale werden verarbeitet

Mit Blick auf die neue Woche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt insgesamt die geldpolitischen Signale wichtiger Notenbanken weiter verarbeiten. "An Zinssenkungen ist vorerst nicht zu denken. Die US-Notenbank Fed behält sich sogar das Gegenteil vor", schrieben die Autoren des Bernecker Börsenbriefs. "Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, dass es in diesem Jahr noch zu einer weiteren Zinserhöhung kommen kann und dass die Zinsen vorerst auf einem hohen Niveau verharren könnten, ziehen die Aktienmärkte weiter gen Süden", schrieb auch Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Hohe Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.

Am Montag rückt außerdem auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut in den Mittelpunkt. EZB-Chefin Christine Lagarde wird vom Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments angehört. Nach der jüngsten Zinserhöhung spekulieren die Finanzmärkte darauf, dass das Ende der Fahnenstange erreicht sein könnte. Zugleich hatte Lagarde jüngst einen eher düsteren Konjunkturausblick gegeben und einen Aufschwung nicht vor 2024 in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones