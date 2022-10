Weitere Erholung an Frankfurter Börse: DAX arbeitet sich immer näher an 13.000er-Marke heran

Großbritanniens Rückzug bei Steuerplänen treibt an

Nach dem starken Wochenstart geht es am Dienstag für den deutschen Aktienhandel weiter bergauf. Der DAX begann den Handelstag 1,1 Prozent höher bei 12.788,53 Zählern. Aktuell gewinnt er 1,57 Prozent auf 12.847,08 Punkte. Damit steuert er auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen auf seine 50-Tage-Linie bei aktuell 12.867 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Zum Wochenanfang hatte die Kehrtwende bei den Steuerplänen in Großbritannien die Nerven der Anleger beruhigt und den deutschen Leitindex um 1,7 Prozent auf 12.649 Zähler steigen lassen. Damit seien die Chancen auf eine Bodenbildung gestiegen, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. "Kann der DAX in den kommenden Tagen das Hoch aus den ersten Oktobertagen von 12.675 Punkten nachhaltig überwinden, darf man der aktuellen Erholung am Aktienmarkt mehr Bedeutung beimessen."

Risikobereitschaft an den Märkten steigt wieder

In den USA konnten die wichtigsten Aktienindizes den schwachen Freitag am Vorabend vergessen machen. Der Grundstein für den Stimmungsumschwung mit steigender Risikobereitschaft war bereits in Europa gelegt worden. Hier hatte die britische Regierung den Großteil ihrer kürzlich angekündigten Steuererleichterungen zurückgezogen, um dem Finanzchaos im Land Herr zu werden.

ZEW-Index im Fokus

Die Erwartungen der Börsen- und Finanzexperten haben sich im Oktober leicht verbessert. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 59,2 Punkte von minus 61,9 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf minus 65,0 Punkte gerechnet.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

