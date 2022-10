Asiens Börsen in Grün -- Lufthansa erhöht die Prognose für 2022

Am Montag beendete der deutsche Aktienmarkt die Sitzung mit positivem Vorzeichen.

Der DAX ging etwas höher in den Montagshandel und konnte das Plus im weiteren Verlauf kontinuierlich ausbauen. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 1,70 Prozent höher bei 12.649,03 Zählern aus dem Handel. Der TecDAX zeigte sich zum Börsenstart marginal fester und drang dann weiter in die Gewinnzone vor. Er beendete den Handelstag 1,85 Prozent höher bei 2.765,09 Zählern.

Nach einer turbulenten Vorwoche zeigten sich beim DAX am Montag deutliche Stabilisierungstendenzen. Gestützt wurde der deutsche Leitindex von den guten US-Börsen sowie der Ankündigung des neuen britischen Finanzministers Jeremy Hunt, von den zuvor geplanten Steuererleichterungen Abstand zu nehmen. Dennoch bleibt die Börsenlage fragil: Weiter treiben Inflations- und Zinssorgen die Anleger um.

Zu den zu erwartenden Leitzinserhöhungen der US-Notenbank kommen auch negative Vorgaben aus Asien. Auf den Parteitag der Kommunistischen Partei in China verwies auch Analyst Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX: "Das strikte Festhalten an der Zero-COVID-Strategie bleibt eine große Gefahr für Chinas Wirtschaft und eine Belastung für die Weltkonjunktur." Auch militärische Drohungen Chinas gegenüber Taiwan wurden auf dem Parteikongress erneut bekräftigt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken