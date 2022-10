AUTO1-Aktie gewinnt dennoch kräftig: JPMorgan senkt Kursziel für AUTO1

Aktien in diesem Artikel AUTO1 6,59 EUR

Die Bewertungen europäischer Internet-Unternehmen hätten zuletzt unter den immer höheren Zinserwartungen gelitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte die Kursziele daraufhin an höhere Kapitalkosten an. Die Risiken, was die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanzen betrifft, bezeichnete er aber als generell handhabbar.

Im XETRA-Handel zeigt sich die AUTO1-Aktie zeitweise 4,55 Prozent höher bei 6,67 Euro.

