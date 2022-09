Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX vor US-Inflationsdaten stabil

Der DAX eröffnet den Dienstagshandel um 0,36 Prozent höher bei 13.450,39 Punkten.

Von seinem jüngsten Tief seit Juli hatte esich das Börsenbarometer zuletzt um über 6 Prozent erholt. Besonders in den vergangenen beiden Handelssitzungen kletterte der DAX dynamisch zurück über die 50-Tage-Linie.

Wichtige US-Konjunkturdaten voraus

Die wichtigsten US-Indizes gaben den Erholungstrend vor. Im Fokus stehen hier am frühen Nachmittag die US-Verbraucherpreise wegen ihrer Bedeutung für den weiteren Zinstrend der US-Notenbank. Die Experten der Credit Suisse rechnen mit einer minimal steigenden Kernrate der Inflation. Damit dürfte sich am restriktiven Fed-Kurs mit weiter stark steigenden Zinsen wohl nichts ändern, hieß es. Die nächste Fed-Sitzung findet am 21. September statt.

Analysten erwarten im Schnitt eine Inflationsrate von 8,1 Prozent und damit einen weiteren Rückgang, nachdem sie im Juli leicht auf 8,5 Prozent gesunken war.

Deutsche Inflationsdaten bestätigt

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im August auf einem hohen Niveau weiter zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die HVPI-Jahresrate auf den Rekordwert von 8,8 (Vormonat: 8,5) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. August. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der HVPI um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

ZEW-Index erwartet

Über die Stimmung deutscher Börsenprofis angesichts der hohen Inflation und der Gaskrise gibt der ZEW-Index Aufschluss. Das Barometer für die Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten dürfte sich Analystenschätzungen zufolge auf minus 60 Punkte von minus 55,3 Punkten das dritte Mal in Folge verschlechtern.

