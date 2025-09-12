DAX23.689 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,06 +1,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.777 +0,4%Euro1,1680 -0,2%Öl66,81 -1,2%Gold3.635 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX: Wegweisende Entscheidung steht aus

11.09.25 14:24 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.683,3 PKT 50,3 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat sich in den letzten Monaten in einem relativ engen Korridor bewegt. Der Ausbruch aus dieser Zone dürfte wegweisend sein.

Im Juni hat der DAX nach dem zwischenzeitlichen Zoll-Crash ein neues Allzeithoch markiert, danach ist eine Konsolidierung gestartet und im Zuge dessen eine markante untere Unterstützung knapp oberhalb von 23.000 Punkten ausgebildet worden. Im Folgemonat hat der DAX dann schon wieder den Ausbruch über das Topp probiert, ist damit aber gescheitert. Seitdem bewegt er sich im Korridor zwischen der unteren Unterstützung und dem Allzeithoch.

Die Seitwärtsphase spiegelt die Unsicherheit wider, [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.