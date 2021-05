Sinnvoll Nichtstun und/oder aktiv Umschichten?

Was tun - und wie lässt sich ein Depot gegen etwaige Rückschläge absichern? Denn die entscheidende Frage, die sich jeder stellt, lautet: Hat der Aktienmarkt nach den rasanten Steigerungen in den ersten Monaten dieses Jahrs noch Potenzial oder ist er ausgereizt?

Ansteigende Inflationserwartungen, Steuererhöhungen in den USA, die sehr optimistische Positionierung vieler Marktteilnehmer und der hohe Grad an Optimismus sprechen tatsächlich auf Sicht der nächsten Wochen für einen Rückschlag an den globalen Aktienmärkten. Unabhängig von einer temporären Anpassung der Investitionsquoten gehen viele Experten davon aus, dass Value-Titel weiterhin überproportional von der konjunkturellen Erholung in Europa und den USA profitieren werden. Die geplanten Maßnahmen der Biden-Administration dürften den Trend der Outperformance zyklischer Substanzwerte gegenüber hochbewerteten Wachstumstiteln eher noch verstärken! Insofern ist "sell in May" wohl ein eher fraglicher Börsenratgeber. Umschichten ist bei vielen aktiven Anlegern angesagt.

Klar ist, dass es niemals das eine Produkt für alle Szenarien geben kann. Sehr wohl gibt es aber für jede Situation das passende Produkt. Insofern macht die aktive Depotallokation sicher Sinn. Klar ist auch, dass Anleger nur dann renditeträchtig investieren können, wenn sie Risiken eingehen. Dennoch ist bekannt, dass sich Privatanleger in ihrer Risikoneigung erheblich voneinander unterscheiden. Das hängt häufig alleine schon mit der finanziellen Schwungmasse zusammen. Die, die weniger haben, nehmen häufig größere Risiken in Kauf, während diejenigen mit einem größeren Vermögen eher den Fokus auf Bestandswahrung als auf Gewinnmaximierung richten.

Die Bandbreite an strukturierten Wertpapieren reicht von kapitalgeschützten Produkten bis hin zu spekulativeren Hebelprodukten und bedient damit jeden Anlegerwunsch mit jedweder Risikoneigung. Und strukturierte Wertpapiere gehören als Beimischung weiterhin in jedes erfolgreiche Depot. Das Gute dabei ist, dass es produktseitig möglich ist, auf jede Form der Risikoneigung oder -aversion einzugehen. Bis das allerdings bei allen Anlegern angekommen ist, wird noch der ein oder andere Mai vorbeigehen.

Der DDV ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere. Er fördert den Derivatemarkt und somit die Akzeptanz von Zertifikaten, Aktienanleihen und Optionsscheinen. Zu den Zielen zählen Anlegerschutz, Verbesserung der Verständlichkeit und Transparenz. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.