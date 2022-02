HORNBACH holt Baumarkttochter von der Börse - Aktie steigt

Nach Ende der Annahmefrist hält HORNBACH 90,86 Prozent an der Baumarkttochter, wie die Holding am Freitag in Bornheim mitteilte. Die Börsennotierung von HORNBACH Baumarkt , die den Löwenanteil zum Geschäft der Holding beiträgt, soll im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 28. Februar enden. Die Abwicklung des Delisting-Angebots ist für den 2. März vorgesehen. Mit der Übernahme endet eine komplexe Doppelstruktur des HORNBACH-Konzerns, zu dem noch ein Baustoffgeschäft gehört.

Aktuell klettert die HORNBACH-Aktie via XETRA um 2,94 Prozent auf 119,00 Euro.

/nas/jha/

BORNHEIM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HORNBACH Baumarkt AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HORNBACH Baumarkt AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HORNBACH Baumarkt AG

Bildquellen: HORNBACH