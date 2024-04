IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingefahren

Heute im Fokus

Goldman Sachs mit Gewinnsprung. Nordex erhält Auftrag für Windpark in der Türkei. EZB-Analysten erwarten ab 3. Quartal 2025 stabile Inflation bei 2 Prozent. Angriffe auf Israel: Bitcoin nach Kurseinbruch wieder mit Erholungstendenz. Netflix wird in Deutschland teurer. Mercedes laut Analyse am profitabelsten - Tesla mit kräftigem Rückgang. VW-Tochter AUDI will wohl in Heilbronn Batterien bauen.