Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 2,9 Prozent auf 36,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Delivery Hero-Aktie bei 37,42 EUR. Bei 35,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Delivery Hero-Aktien beläuft sich auf 1.056.585 Stück.

Am 03.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,79 EUR für die Delivery Hero-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Delivery Hero die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Delivery Hero im vergangenen Quartal 1.918,75 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivery Hero 1.361,30 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Analysten sehen bei Delivery Hero-Aktie Potenzial

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Aktien von HelloFresh und Delivery Hero im Minus - ABOUT YOU-Aktie trotzt dem Trend

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero