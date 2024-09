Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 27,89 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Delivery Hero-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 27,89 EUR ab. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,62 EUR nach. Bei 27,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 30.457 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Delivery Hero-Aktie 86,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Delivery Hero-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,38 EUR an.

Am 26.09.2017 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2017 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delivery Hero -0,98 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Delivery Hero mit einem Umsatz von insgesamt 132,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 27.08.2026.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,659 EUR einfahren.

