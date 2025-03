Führungskraft baut Delivery Hero-Position im Depot aus

Insiderdeal

Bewegung bei Delivery Hero: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Zu Insidertrades kam es am 20.03.2025 bei Delivery Hero. Am 21.03.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Östberg, Niklas, Vorstand bei Delivery Hero, hat am 20.03.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 59.990 Aktien zu je 23,41 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 5,60 Prozent auf 22,65 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 22,51 EUR. Delivery Hero markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 6,56 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 289.819.008 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Östberg, Niklas wurde am 02.01.2025 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 60.003 Delivery Hero-Aktien zu jeweils 27,12 EUR.

Redaktion finanzen.net