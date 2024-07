Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Montagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 20,03 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,7 Prozent auf 20,03 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Delivery Hero-Aktie bisher bei 17,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.676.788 Delivery Hero-Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 42,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Delivery Hero-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,92 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Delivery Hero-Aktie mit einem Verlust von 25,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Delivery Hero-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,18 EUR für die Delivery Hero-Aktie aus.

Delivery Hero ließ sich am 26.09.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR im Vergleich zu 132,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Delivery Hero möglicherweise am 28.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2024 -1,141 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

