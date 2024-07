Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Delivery Hero-Kurs

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 20,40 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 20,40 EUR. Bei 17,35 EUR markierte die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.131.200 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Bei 42,96 EUR erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 36,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Delivery Hero-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Delivery Hero am 26.09.2017. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Delivery Hero ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 132,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delivery Hero 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Delivery Hero wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 28.08.2025.

2024 dürfte Delivery Hero einen Verlust von -1,141 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

