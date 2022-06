Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 10.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Delivery Hero-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,01 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Delivery Hero-Aktie bei 40,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.592.760 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Delivery Hero-Aktie 71,09 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,88 EUR für die Delivery Hero-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Delivery Hero in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Delivery Hero im vergangenen Quartal 1.918,75 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivery Hero 1.361,30 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 25.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.08.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR ausweisen wird.

