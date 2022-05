Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag im Minusbereich

Um 19.05.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Delivery Hero-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Delivery Hero-Aktie bis auf 27,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.041 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 79,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 93,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Delivery Hero am 28.04.2022. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.361,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.918,75 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2023 -2,806 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

