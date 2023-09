Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 32,20 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Delivery Hero-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 32,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Delivery Hero-Aktie sogar auf 32,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.576 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,82 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,57 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,64 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 11,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,66 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 30.08.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.494,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.051,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Am 05.02.2025 wird Delivery Hero schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

