Delivery Hero Aktie News: Bullen treiben Delivery Hero am Freitagnachmittag an

Um 16:22 Uhr ging es für das Delivery Hero-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,3 Prozent auf 34,91 EUR. Die Delivery Hero-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,49 EUR. Bei 31,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.048.741 Delivery Hero-Aktien.

Bei 141,85 EUR erreichte der Titel am 30.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,39 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 26,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 33,35 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 102,86 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 hat Delivery Hero in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.918,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.361,30 EUR in den Büchern gestanden.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 24.08.2023.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,758 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

