Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Delivery Hero-Aktie musste um 31.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 35,49 EUR. Bei 35,26 EUR markierte die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.157.334 Delivery Hero-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Delivery Hero-Aktie somit 73,70 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,88 EUR ab. Mit Abgaben von 48,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,57 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 1.918,75 EUR gegenüber 1.361,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.08.2022 dürfte Delivery Hero Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

2023 dürfte Delivery Hero einen Verlust von -2,840 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

