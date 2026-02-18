Donnerstag 18 Uhr live: Jahresausblick mit André Stagge - KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
Am Donnerstagabend zeigt der erfahrene Börsenprofi und Dozent, welche Kräfte 2026 wirken und wie Anleger zwischen Rally und Risiko navigieren können.
Heute im FokusDow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
FDA wird neuen Zulassungsantrag für mRNA-Grippeimpfstoff von Moderna prüfen. Gemini Space Station-Aktie bricht ein - Massenexodus aus der Chefetage. HOCHTIEF erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr. Heidelberg Materials will Anteil an Akcansa offenbar verdoppeln. SAF-HOLLAND mit rückläufigen Zahlen.
