Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portfolio tiefe Einblicke in Warren Buffetts letzte Amtshandlungen im vierten Quartal 2025. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Heute im Fokus Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus FDA wird neuen Zulassungsantrag für mRNA-Grippeimpfstoff von Moderna prüfen. Gemini Space Station-Aktie bricht ein - Massenexodus aus der Chefetage. HOCHTIEF erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr. Heidelberg Materials will Anteil an Akcansa offenbar verdoppeln. SAF-HOLLAND mit rückläufigen Zahlen.

