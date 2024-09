Der Milliardär und Chef von Manchester United fordert Mitarbeiter auf: "Kommt zurück ins Büro oder sucht euch einen anderen Job"

Früher durften die Mitarbeiter freitags von zu Hause aus arbeiten. Jetzt hat Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, anders entschieden.

Sir Jim Ratcliffe, der milliardenschwere Miteigentümer von Manchester United. Getty/Bertrand Guay

Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, verbietet Mitarbeitern des Vereins Remote Work. Früher durften die Mitarbeiter an Freitagen von zu Hause aus gearbeitet. Nun ist es anders. Mit seiner strikten Büropolitik steht der Verein in einer Reihe mit vielen großen Unternehmen wie Apple, Dell und Meta.

Der Milliardär und Miteigentümer von Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, hat seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass er die Arbeit von zu Hause aus verbietet, nachdem in einem seiner Unternehmen wichtige Kennzahlen verfehlt wurden. In einem Videogespräch mit allen Mitarbeitern letzte Woche teilte Ratcliffe den Mitarbeitern mit, dass sie entweder ins Büro kommen oder "sich eine andere Beschäftigung suchen" müssen, berichtete "The Guardian".

Ratcliffe, der 103. reichste Mensch der Welt, kaufte im Februar einen Anteil von 27,7 Prozent an dem Fußballverein, und sein Unternehmen Ineos übernahm die Leitung des Fußballbetriebs. Der Milliardär macht sich stark, indem er die flexible Arbeitspolitik des Unternehmens nach der COVID-Initiative zur Steigerung der Produktivität abschüttelt.

Laut "The Guardian" wurde die Änderung der Politik vor allem durch einen Rückgang des E-Mail-Verkehrs angestoßen. Ratcliffe teilte den Mitarbeitern von Manchester United mit, dass der E-Mail-Verkehr um 20 Prozent zurückgegangen sei, nachdem eines seiner Unternehmen die Freitagsarbeit erprobt hatte.

Auch die Mitarbeiter stehen unter Beschuss, nachdem Ratcliffe letzte Woche die Unordnung auf dem Vereinsgelände angeprangert hatte. Der Milliardär sagte den Mitarbeitern, dass der Zustand der IT-Abteilung des Klubs eine "Schande" sei, und auch andere Bereiche des Trainingsgeländes seien nicht viel besser, berichtete "The Athletic".

Die strikte Änderung der Politik birgt jedoch einige Herausforderungen. Laut "The Athletic" haben die Firmengebäude in Manchester und London nicht genug Platz, um alle Mitarbeiter unterzubringen, die in Vollzeit im Büro arbeiten.

Viele andere Unternehmen haben die gleiche harte Linie bei der Rückkehr von Mitarbeitern ins Büro verfolgt. Dell stellte seinen Mitarbeitern Anfang dieses Jahres ein ähnliches Ultimatum: Kehrt ins Büro zurück, oder inr werden nicht befördert. Zu den anderen Unternehmen, die strenge Vorschriften zur Rückkehr ins Büro erlassen haben, gehören Apple, Meta und Google.

Aber nicht alle sind der Meinung, dass Bürorichtlinien der beste Weg zur Produktivitätssteigerung sind. Globant, ein Softwareunternehmen mit 30.000 Mitarbeitern, erlaubt allen seinen Mitarbeitern, vollständig aus der Ferne zu arbeiten.

Einige Studien haben die Wirksamkeit strikter Büropolitik in Frage gestellt. Eine kürzlich von Forschern der Katz Graduate School of Business durchgeführte Studie über S&P 500-Unternehmen ergab, dass Unternehmen mit strengen Regeln nicht profitabler waren und dass ihre Mitarbeiter nicht unbedingt produktiver waren.

