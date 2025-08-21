DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.439 +0,7%Euro1,1593 -0,1%Öl67,51 -0,2%Gold3.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- Meta, Volatus, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche BIP-Daten erwartet - Schwache Wirtschaft und Spardruck

22.08.25 05:48 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Schwächelnde Wirtschaft, milliardenschwere Herausforderungen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz: Europas größte Volkswirtschaft Deutschland steht unter Druck. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes schrumpfte das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal zum Vorquartal um 0,1 Prozent.

Wer­bung

An diesem Freitag (8.00 Uhr) informiert die Wiesbadener Behörde detaillierter über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Frühjahr. Mit Blick nach vorn rechnen Volkswirte damit, dass die höheren US-Zölle die exportorientierte deutsche Wirtschaft bremsen. Nach zwei Rezessionsjahren erwarten führende Wirtschaftsforschungsinstitute für 2025 allenfalls ein Mini-Wachstum.

Zudem gibt es vom Bundesamt Daten zu den Einnahmen und Ausgaben des deutschen Staates im ersten Halbjahr. Im Gesamtjahr 2024 hatte der Staat nach aktuellen Berechnungen gut 115,6 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Minus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung den jüngsten Zahlen zufolge bei 2,7 Prozent./ben/DP/mis