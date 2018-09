DAX-Bilanz: Autowerte und Linde markant höher

An den internationalen Aktienmärkten bremsen diverse Risikofaktoren weiterhin die Kauflaune. Zwar gab es im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko eine weitgehende Einigung und im Konflikt zwischen den USA und Europa in Sachen "Strafzölle für die Autobranche" eine Annäherung zu vermelden, die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien sind davon allerdings noch meilenweit entfernt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen "harten Brexit". Vor dem Wochenende drückte zudem der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China auf die Stimmung der Börsianer. Medienberichten zufolge erwägt US-Präsident weitere Strafzölle für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Bislang haben die meisten Aktienindizes die bestehenden Risiken eher ausgeblendet.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 248 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel m¬it 13 zu 16 leicht negativ aus. Die höchsten Wertzuwächse erzielten die Aktien von Linde (+3,7 Prozent), BMW (+2,6 Prozent) und Volkswagen (+2,1 Prozent). Am kräftigsten bergab ging es mit den Titeln von Covestro (-6,6 Prozent), Lufthansa (-4,6 Prozent) und E.ON (-3,3 Prozent).

Hoffnung keimt in Autobranche auf

Die Autowerte BMW und Volkswagen profitierten von dem Vorschlag der Europäischen Kommission, sämtliche Einfuhrzölle - dies wie jenseits des Atlantiks - abzuschaffen. Bei Linde war hingegen Indexfantasie für die starke Kursentwicklung in der vergangenen Woche hauptverantwortlich. Die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstieg in den Euro Stoxx 50 hat sich nämlich bei dem Hersteller von Industriegasen deutlich erhöht. Am Montag (nach Börsenschluss) gibt die Deutsche Börse-Tochter Stoxx Ltd. die zum 24. September wirksam werdenden Änderungen bekannt.

Bis Jahresanfang profitierte die Covestro-Aktie von sehr gut laufenden Geschäften. Nun sorgen sich die Investoren aber über ein mögliches Ende der Sonderkonjunktur. Dem Unternehmen waren unter anderem Produktionsausfälle der Konkurrenz und das Plastikmüll-Importverbot Chinas zugute gekommen. Auf einer Branchenkonferenz signalisierte der Kunststoffspezialist nun einen gewissen, leichten Sommer-Abschwung im Europa-Geschäft vor dem saisonal stärksten Monat September. Dies drückte den DAX-Wert in deutlich tiefere Regionen.