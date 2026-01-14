Deutsche Börse-News: "Größtes Thema sind ganz klar Edelmetalle"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Trotz Rücksetzer heute - die Aktienkurse sind im neuen Jahr schon wieder kräftig gestiegen. Und auch die Gold- und Silberpreis-Rally setzt sich fort. Aktien-ETFs bleiben gesucht, Rüstungs-ETFs sogar wieder mehr als in den Vormonaten.

13. Januar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Aktien-ETFs sind auch im neuen Jahr gefragt. "Größtes Thema sind bei uns im Moment allerdings ganz klar die Edelmetalle", erklärt Michael Norizin von Lang & Schwarz. Auch laut Ivo Orlemann von der ICF Bank stehen Edelmetall-Tracker in den Umsatzlisten ganz oben. "Die Käufe überwiegen deutlich" ergänzt er. Insgesamt sieht er eine Fortsetzung der Trends aus dem vergangenen Jahr, mit leichten Verschiebungen. "Die Stimmung ist zudem extrem gut." Auch das Geschäft laufe: "Die Umsätze, sogar um die Feiertage herum, waren besser als erwartet."

Der Goldpreis ist zuletzt auf das neue Hoch von knapp 4.630 US-Dollar gestiegen, am Dienstagmittag sind es 4.582 US-Dollar. Auch der Silberpreis erreicht immer neue Hochs, aktuell liegt der Preis bei 85,42 US-Dollar. Die ICF-Kundschaft setzt vor allem auf den WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333), Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195) - alles ETCs. Der WisdomTree Physical Palladium-ETC (JE00B1VS3002) sei ebenfalls gefragt, zudem auch Minen-ETFs wie der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7).

Norizin sieht das genau so, ihm zufolge sind Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) und der iShares Physical Gold (IE00B4ND3602) beliebt, er nennt aber auch den WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195).

"US-Aktien weniger gekauft"

Doch auch klassische Aktien-ETFs kommen gut an. Orlemann sieht World-ETFs weit oben. "Meist sind es europäische und World-Aktien, die gekauft werden, weniger US-Aktien", erklärt Norizin. Zudem halte der schon in den Vorwochen zu beobachtende Trend hin zu Schwellenländeraktien an. Favorit hier: der iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66). Sehr umsatzstark bei der ICF bleibt der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594). Der bildet Aktien von Unternehmen aus Industrieländern ab, die gute und verlässliche Dividendenzahler sind.

Euro Stoxx-Tracker Umsatzspitzenreiter

Insgesamt wurde an den Handelsplätzen Deutsche Börse Frankfurt und Deutsche Börse Xetra 2025 ein Orderbuchumsatz von 1,76 Billionen Euro erzielt, wie die Deutsche Börse Kassamarktstatistik 2025 zeigt. Das Gros machten Aktien aus (1,38 Billionen Euro), auf ETFs/ETCs/ETNs entfielen mit 355 Milliarden Euro immerhin rund 20 Prozent. Umsatzstärkster ETF auf Xetra im Gesamtjahr: der iShares Core Euro Stoxx 50 mit 10,7 Milliarden Euro.

Rüstungs-ETFs: "Hohe Nachfrage wegen Grönland-Konflikt"

Was Branchen-ETFs angeht, ist die Nachfrage nach Rüstungs-Trackern zuletzt wieder gestiegen. "Der Grönland-Konflikt dürfte eine Rolle spielen", vermutet Orlemann. Schwerpunkte bei ICF und Lang & Schwarz bleiben der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). Beide sind mit kräftigen Kursgewinnen ins neue Jahr gestartet und notieren auf Rekordniveau.

Rüstung klar vorne

2025 waren bei Branchen-Investments in Europa insbesondere die Bereiche Rüstung (+9,9 Milliarden Euro) und Future Technology (+3,9 Milliarden Euro) gefragt, wie das Analyse- und Handelshaus Crossflow berichtet. Bei Faktor-ETFs stachen World Yield Factor (+6,4 Milliarden Euro) heraus. Rückgaben sahen hingegen ETFs auf strenge ESG-Konzepte, die 16,2 Milliarden Euro verloren. Allerdings handle es sich dabei auch um Umschichtungen in hellgrüne ESG-ETFs mit einfachen Ausschlusskriterien. Mehr dazu: crossflow.de

Es geht aber nicht nur um Rüstungs-ETFs. Auch Banken-Tracker überzeugen viele, wie Norizin beobachtet, etwa der Invesco Euro Stoxx Optimised Banks-ETF (IE00B3Q19T94) sowie der WisdomTree Euro Stoxx Banks 3x Daily Leveraged (IE00BLS09N40), ein ETN, der die europäische Bankenbranche mit dreifachem Hebel abbildet.

Wieder Bitcoin-Käufe

Bezüglich des Handels mit Krypto-ETNs gehen die Einschätzungen auseinander: ICF-Händler Orlemann meldet einen durchaus regen Handel, Norizin von Lang & Schwarz sieht kaum Geschäft. Laut Orlemann kommt der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) gut an, ebenso der 21Shares Solana Staking (CH1114873776). Der Bitcoin hat sich zuletzt weiter seitwärts bewegt. Mit aktuell 91.860 US-Dollar liegt die wichtigste Kryptowährung deutlich unter dem Allzeithoch von rund 126.000 US-Dollar aus dem Oktober vergangenen Jahres.

Von Anna-Maria Borse, 13. Januar 2026 © Deutsche Börse AG

