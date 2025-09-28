DAX23.734 +0,9%ESt505.499 +1,0%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow46.170 +0,5%Nas22.373 -0,1%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,94 +0,4%Gold3.774 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Intel 855681 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 5 Jahren verdient S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Deutsche Einheit: Länder fordern nationale Kraftanstrengung

26.09.25 15:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat zum 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung eine nationale Kraftanstrengung gefordert, um Strukturschwächen zu beheben. Die deutsche Einheit müsse im vierten Jahrzehnt so vorangebracht werden, dass trotz bestehender Unterschiede überall gleiche Entwicklungschancen bestünden, heißt es in einem von der Länderkammer beschlossenen Antrag.

Wer­bung

Ministerpräsidenten betonen Zusammenhalt

"Große Schicksalsstunden haben wir gemeinsam gemeistert und gesehen, wie dieses Land zusammenhält", sagte Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. Im Osten seien die ökonomische Situation und auch die Lage in den Bereichen Gesundheit und Pflege besser geworden. Heute gehe es darum, "diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben". Man solle sich nicht mehr an Unterschiedlichkeiten zwischen Ost und West messen, sondern sie als Bereicherung empfinden und im Diskurs aus ihnen lernen, betonte Kretschmer.

Auch Hendrik Wüst (CDU) sprach sich für ein Miteinander aus. "Es ist besser, miteinander an einem Tisch zu sitzen, als sich über Social Media aus der Ferne anzubrüllen", mahnte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Für gleichwertige Lebensverhältnisse, einen stärkeren Zusammenhalt und neues Vertrauen in die Demokratie müsse man gemeinsam das Notwendige tun.

Festakt im Saarland

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Saarbrücken statt. Rund um den Festakt am 3. Oktober, zu dem unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erwartet werden, ist auch ein dreitägiges Bürgerfest geplant./kke/DP/stw