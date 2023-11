Deutsche Geothermische Immobilien-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Insidertrade bei Deutsche Geothermische Immobilien

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Deutsche Geothermische Immobilien.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.10.2023 bei Deutsche Geothermische Immobilien verzeichnet. Die Transaktion wurde am 03.11.2023 offengelegt. Deutsche Geothermische Immobilien-Aufsichtsrat Schmid, Ulrich vergrößerte am 30.10.2023 die eigene Aktienposition. Schmid, Ulrich erwarb 1.496 Aktien für je 10,50 EUR. Die Deutsche Geothermische Immobilien-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im -Handel bei .

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 9,10 Prozent auf 12,00 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 20 Deutsche Geothermische Immobilien-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist Deutsche Geothermische Immobilien aktuell 2,18 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 181.500 Aktien.

