Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,42 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 15,42 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,60 EUR. Bei 15,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.124.026 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 63,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17,23 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

