Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 9,75 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,64 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.754.730 Aktien.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.327,77 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

