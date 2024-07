Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 15,68 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 15,68 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.389.691 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 42,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 17,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

