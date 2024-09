Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit KursVerlusten

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 14,66 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,64 EUR ab. Bei 14,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.714.070 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,31 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

