Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 9,61 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.949.445 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,34 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 32,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,09 EUR.

Am 11.08.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

