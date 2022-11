Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Plus

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,69 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.993.366 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,67 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 11.08.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.650,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

