Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 15,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 15,89 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 101.425 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 75,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Am 23.07.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Vor der Berichtssaison: Darum könnten die US-Aktienmärkte sinken

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich