Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,05 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,91 EUR. Bisher wurden heute 242.739 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 48,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,26 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

