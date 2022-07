Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittwochmittag ab

Um 06.07.2022 12:04:00 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 7,73 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,61 EUR nach. Bei 7,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.613.851 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,19 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 7,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

