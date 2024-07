Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Deutsche Bank

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,37 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 15,37 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.118.139 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 9,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,11 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

