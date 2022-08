Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 8,72 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,66 EUR. Mit einem Wert von 8,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.899.741 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 15,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,17 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.328,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com